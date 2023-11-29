В США раскрыли дальнейшие планы на сектор Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США работают над продлением перемирия между ХАМАС и Израилем в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Блинкен отметил, что займется установлением связей между Израилем и ХАМАС во время своего визита на Ближний Восток.

«В ближайшие пару дней мы сосредоточимся на том, чтобы сделать все возможное, чтобы продлить паузу, чтобы мы могли продолжать вывозить больше заложников и привозить больше гуманитарной помощи», – заявил Блинкен после встречи НАТО в Брюсселе.

До этого палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о готовности продлить сделку с Израилем о прекращении огня в секторе Газа еще на четыре дня.

С 27 ноября перемирие продлили на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников.

Отмечается, что власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Ранее Израиль обвинили в нарушении перемирия.