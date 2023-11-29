В НАТО обсудили углубление сотрудничества с Украиной

Главы МИД стран НАТО обсудили расширение сотрудничества с Киевом на заседании Совета Украина — НАТО. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы обсудили множество разных вопросов (…) — от наших ожиданий от саммита [НАТО] в Вашингтоне в следующем году до способов углубления партнерства с Украиной», — написал Блинкен.

По его словам, на встрече также обсуждался вопрос «о поддержке евроатлантического будущего Западных Балкан».

29 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета Украина — НАТО, на котором обсуждается процесс сближения Киева с Североатлантическим альянсом.

По имеющимся сведениям, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.

За день до того генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности стран НАТО поддержать Украину на пути в альянс.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила беспокойство тем, что в мире снижается внимание к конфликту на Украине.

Ранее на Украине заявили о справедливой сделке с США по конфликту с Россией.