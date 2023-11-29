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Венгерский министр рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО после заседания

Сийярто: на СМИД НАТО стало ясно, Украина не получит членство в 2024 году

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Global Look Press

На заседании глав МИД стран-член НАТО стало понятно, что Украина не получит приглашения в альянс в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировалось в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня союзники подчеркнули, что в нынешних обстоятельствах не может идти речи о членстве Украины в НАТО, поэтому всем стало ясно, что до следующего саммита (в Вашингтоне — прим. ред.) и на следующем саммите Украина не получит приглашения в НАТО», — сказал дипломат.

Сийярто также напомнил, что заседание совета Украина-НАТО на глав МИД стран альянса состоялось несмотря на многолетние протесты Венгрии из-за нарушения прав венгров в Закарпатье.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку Вооруженных сил республики.

Министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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