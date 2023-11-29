В МИД РФ обвинили Запад в игнорировании нарушений прав косовских сербов

Европейские страны и США закрывают глаза на нарушения прав косовских сербов, и НАТО следует перестать дестабилизировать Балканы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

»<...> Так называемые «косово-албанские власти» грубо нарушили права местных сербов — они отказали им в возможности принять участие по месту проживания в досрочных выборах в парламент Сербии. США и ЕС, которые на каждом шагу выступают поборниками пресловутых демократических стандартов, в данном случае закрывают глаза на нарушения базовых прав косовских сербов», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, НАТО ведет политику по дестабилизации Балканского полуострова и созданию новых разделительных линий, что лишний раз доказывает турне генсека альянса Йенса Столтенберга по Балканам с 19 по 22 ноября.

До этого сообщалось, что НАТО увеличило свое военное присутствие в Косово на тысячу человек.

Ранее в Британии обвинили Запад в конфликте между Сербией и Косово.