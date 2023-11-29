Путин созвонился с президентом Узбекистана из-за ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым обсудили двустороннее взаимодействие России и Узбекистана, говорится на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждены текущие вопросы двустороннего взаимодействия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств переговорили о договоренностях, к которым пришли во время недавнего саммита ОДКБ.

«Обсуждены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающая реализация договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву», – сообщили в Кремле.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах организовать встречу Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, она может произойти в декабре.

На саммите ОБСЕ представители России, Узбекистана и других стран СНГ назвали угрозой поток наркотиков из Афганистана.

Ранее МИД России сообщил о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики.