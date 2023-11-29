Шольц счел похвалой слова оппозиционера, сравнившего его с сантехником

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расценивает как похвалу слова руководителя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, назвавшего его с «сантехником от власти». После встречи с премьер-министром Мальты Робертом Абелой Шольц отметил, что «гордится этой похвалой», передает Der Spiegel.

«Я сторонник ремесленного производства в Германии. Чтобы делать что-то хорошо, нужно делать это очень долго — даже в правительстве», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что у него есть «определенная параллель с этим почетным ремеслом сантехника».

На своей странице в соцсети Х он также написал, что является сторонником немецких мастеров, так как сантехники «протягивают руку помощи и незаменимы». Германии необходимы такие специалисты, подчеркнул канцлер.

До этого обращение канцлера Олафа Шольца по поводу бюджетного кризиса в Германии высмеяли в бундестаге.

Выступавший после Шольца руководитель ХДС Фридрих Мерц назвал речь канцлера позором и заявил, что в текущем правительстве заседают люди, которые не разбираются в направлениях вверенных им министерств.

Ранее рейтинг Шольца упал до минимума.