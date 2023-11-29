Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц счел похвалой слова оппозиционера, сравнившего его с сантехником

Шольц посчитал похвалой слова оппозиционера, сравнившего его с сантехником

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что расценивает как похвалу слова руководителя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, назвавшего его с «сантехником от власти». После встречи с премьер-министром Мальты Робертом Абелой Шольц отметил, что «гордится этой похвалой», передает Der Spiegel.

«Я сторонник ремесленного производства в Германии. Чтобы делать что-то хорошо, нужно делать это очень долго — даже в правительстве», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что у него есть «определенная параллель с этим почетным ремеслом сантехника».

На своей странице в соцсети Х он также написал, что является сторонником немецких мастеров, так как сантехники «протягивают руку помощи и незаменимы». Германии необходимы такие специалисты, подчеркнул канцлер.

До этого обращение канцлера Олафа Шольца по поводу бюджетного кризиса в Германии высмеяли в бундестаге.

Выступавший после Шольца руководитель ХДС Фридрих Мерц назвал речь канцлера позором и заявил, что в текущем правительстве заседают люди, которые не разбираются в направлениях вверенных им министерств.

Ранее рейтинг Шольца упал до минимума.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий