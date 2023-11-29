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Песков заявил об избыточности мер Финляндии по охране границы с РФ

Песков назвал избыточным решение Финляндии направить военных на границу с РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Решение Финляндии направить военных для охраны границы с Россией — избыточные меры. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналисты спросили представителя Кремля, есть ли риск «эскалации конфликта» после отправки финских военных на границу с РФ.

«Конфликта как такового нет. Это избыточные меры [Финляндии] обеспечению безопасности границ», — ответил Песков.

Он добавил, что напряженность может возникнуть как раз в ходе концентрации сил у российских границ.

Накануне сообщалось, что Агентство Европейского союза (ЕС) по безопасности внешних границ Frontex направило в Финляндию 50 сотрудников для усиления пограничного контроля с Россией. Пограничники и береговая охрана будут находиться на восточных финских рубежах более двух месяцев.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия не запрашивала военной помощи Североатлантического альянса для усиления границы с РФ.

В конце ноября Финляндия приняла решение закрыть все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Таким образом, будет закрыт единственный на данный момент работающий КПП «Райа-Йоосеппи» на севере страны.

Ранее Польша решила помочь Финляндии охранять границу с Россией.

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