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Песков оценил возможность контактов Путина и Пашиняна

Песков допустил встречу Путина и Пашиняна на мероприятии в конце декабря

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Vladimir Voronin/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не существует планов встречи Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но она возможна в декабре.

«В настоящий момент нет. Но вы знаете, что намечено мероприятие в Москве, в конце декабря. Но они не будут чисто праздничными, это будут рабочее мероприятие, с рабочей повесткой дня. Если Пашинян приедет, то будет возможность поговорить. Если глава государства не решит это сделать ранее», — заявил Песков.

До этого спикер армянского парламента Ален Симонян призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна поехать на саммит ЕАЭС в Петербурге.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о намерении премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыть в Санкт-Петербург, где состоятся формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее Пашинян рассказал о желании обсудить российско-армянские отношения на высшем уровне.

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