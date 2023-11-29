Россия получила ноту от Финляндии о закрытии последнего КПП

Россия получила ноту от посольства Финляндии в Москве о решении финской стороны закрыть последний пункт пропуска на границе двух стран «Райа-Йоосеппи». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

«29 ноября наша сторона официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, она уведомляют российскую сторону о решении финский властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска «Райа-Йоосеппи»...» — сказала Захарова.

Таким образом, будут закрыты все пункты пропуска на российско-финской границе, подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, ограничения будут действовать до 14 декабря.

До этого сообщалось, что мигранты с Ближнего Востока покинули границу Финляндии.

28 ноября сообщалось, что Польша отправит военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.