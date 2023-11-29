В Германии призвали создать «зимний щит» над Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны, поддерживающие Украину, создать «зимний щит» над страной. Слова министра передает агентство Reuters.

«Россия снова нацелена на гражданскую инфраструктуру», — заявила Бербок журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

В планах Бербок расширение противовоздушной обороны и поставка электрогенераторов, а также общее усиление энергоснабжения территорий Украины.

«Прошлой зимой мы видели, с какой жестокостью российский президент [Владимир Путин] ведет конфликт, преднамеренно атакуя электростанции», — заключила Бербок.

До этого сообщалось, что Европа выделила почти €200 млн на подготовку солдат вооруженных сил Украины. В Совете ЕС отметили, что теперь общая сумма, выделенная организацией на подготовку ВСУ, составляет €255 млн.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов.