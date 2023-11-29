Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали создать «зимний щит» над Украиной

Глава МИД Германии Бербок призвала создать воздушный щит над Украиной на зиму

close
100%
Benjamin Westhoff/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны, поддерживающие Украину, создать «зимний щит» над страной. Слова министра передает агентство Reuters.

«Россия снова нацелена на гражданскую инфраструктуру», — заявила Бербок журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

В планах Бербок расширение противовоздушной обороны и поставка электрогенераторов, а также общее усиление энергоснабжения территорий Украины.

«Прошлой зимой мы видели, с какой жестокостью российский президент [Владимир Путин] ведет конфликт, преднамеренно атакуя электростанции», — заключила Бербок.

До этого сообщалось, что Европа выделила почти €200 млн на подготовку солдат вооруженных сил Украины. В Совете ЕС отметили, что теперь общая сумма, выделенная организацией на подготовку ВСУ, составляет €255 млн.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий