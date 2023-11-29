Генсек НАТО призвал проявлять поддержку Украины «не только на словах»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса усиленнее поддерживать Украину «не только на словах, но и в конкретных делах». Об этом пишет РИА Новости.

Столтенберг также подчеркнул опасность от недооценивании России.

«Мы уже наблюдали наращивание военных действий и должны быть готовы к новым ракетным и воздушным ударам», — отметил он.

Генсек НАТО заявил, что на заседании Совета альянса 29 ноября он собирается обсудить экстренные потребности Украины и ситуацию на местах.

Министры иностранных дел стран НАТО встретились 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс. Почти все участники заседания констатировали, что контрнаступление ВСУ оказалось неуспешным и не оправдало надежд.

До этого Йенс Столтенберг призвал не сравнивать конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Также он заявил о готовности стран НАТО поддержать Украину на пути в альянс.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.