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Глава МИД Украины считает ВСУ сильнейшей армией Европы

Глава МИД Украины Кулеба назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Вооруженные силы Украины являются сильнейшей армией в Европе. Такое мнение он высказал перед заседанием совета НАТО-Украина, передает РИА Новости.

По его мнению, все евроатлантическое сообщество должно быть заинтересовано в победе Украины в конфликте с Россией.

Глава украинского МИД считает, что защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия.

«Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», — сказал Кулеба.

29 ноября российский сенатор Алексей Пушков назвал невменяемостью заявления об успехах ВСУ на фронте, которые прозвучали на обсуждении результатов украинского контрнаступления.

Министры иностранных дел стран НАТО встретились 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс. Почти все участники заседания констатировали, что контрнаступление ВСУ оказалось неуспешным и не оправдало надежд.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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