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В оппозиции Молдавии пригрозили протестами против партии Санду

Вице-спикер парламента Молдавии пригрозил протестами против партии Санду

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Родион Прока/РИА «Новости»

Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что парламентские и внепарламентские партии страны могут консолидироваться, чтобы выйти на протест против партии «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала Rlive TV.

«Оппозиция консолидируется. Мы действительно считаем, что сегодняшние власти должны видеть единую оппозицию, которая выступает с четкими требованиями. Никто не хочет таких невыносимых выборов, когда только у PAS есть финансирование и доступ к СМИ, а остальные лишены права участвовать в свободных выборах», — заявил Батрынча.

В то же время он отметил, что оппозиции сложно прийти к единству, так как в Молдавии «преобладают личные интересы, и все хотят, чтобы общий кандидат был от них». Он выразил надежду на преодоление такого развития событий.

«Мы покажем, что PAS не может продолжать в том же духе», — подчеркнул он.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее молдавская оппозиция отказалась от сотрудничества с партией власти.

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