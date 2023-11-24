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Молдавская оппозиция отказалась от сотрудничества с партией власти

Додон: социалисты нигде не будут сотрудничать с правящей партией Молдавии

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Михай Карауш/РИА Новости

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) не собирается взаимодействовать с представителями правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) в регионах страны, заявил представитель оппозиционный политической силы, бывший президент Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что такое решение принял исполнительный комитет партии.

«Исполнительный комитет ПСРМ провел заседание, на котором решил, что не допустит создания коалиций с PAS в муниципальных, районных или сельских советах ни в одном населенном пункте Молдовы. Представители ПСРМ в местных администрациях будет проинформированы о позиции руководства партии по поводу формирования коалиций с любыми другими политическими партиями, за исключением
PAS», — написал Додон.

Он добавил, что в отношении тех, кто решит нарушить указ партии и пойти на сотрудничество с партией власти, последуют санкции в соответствии с уставом партии.

Еще в 2020 году главой государства стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Санду. Через год политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее молдаванам пообещали возвращение страны в нормальное русло через год.

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