Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) не собирается взаимодействовать с представителями правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) в регионах страны, заявил представитель оппозиционный политической силы, бывший президент Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что такое решение принял исполнительный комитет партии.

«Исполнительный комитет ПСРМ провел заседание, на котором решил, что не допустит создания коалиций с PAS в муниципальных, районных или сельских советах ни в одном населенном пункте Молдовы. Представители ПСРМ в местных администрациях будет проинформированы о позиции руководства партии по поводу формирования коалиций с любыми другими политическими партиями, за исключением

PAS», — написал Додон.

Он добавил, что в отношении тех, кто решит нарушить указ партии и пойти на сотрудничество с партией власти, последуют санкции в соответствии с уставом партии.

Еще в 2020 году главой государства стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Санду. Через год политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее молдаванам пообещали возвращение страны в нормальное русло через год.