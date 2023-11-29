На Украине отвергли заявления, что между правительством и военными есть разногласия

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что между политическим руководством страны и командованием вооруженных сил нет разногласий. Об этом он сообщил в интервью американской газете Politico.

«Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», — заявил Стефанчук.

По его словам, сообщения о разногласиях между правительством и военными распространяются по «российским каналам», являясь «пропагандой» Москвы.

До этого украинский депутат Давид Арахамия заявил, что у Киева нет плана ведения боевых действий в 2024 году. К концу ноября генштаб страны не подготовил ни смету на военные расходы, ни план по мобилизации или демобилизации военнослужащих. Депутат Марьяна Безуглая заявляла, что военное руководство страны «не может представить никакой идеи» и просто требует «не менее 20 тысяч граждан в месяц». Она призывала к увольнению главкома ВСУ.

Ранее стало известно о поддержке мнения Залужного в окружении Зеленского.