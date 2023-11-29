Стало известно о поддержке мнения Залужного в окружении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный оказались в конфликте, который был предсказуем и вызван неудачей контрнаступления этим летом. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в правительстве страны журналу The Economist.

По словам источника, многие в правительстве согласны с Залужным, который высказал точку зрения, противоречащую позиции Зеленского.

Хотя главком ВСУ пока не высказывал политических амбиций, опросы общественного мнения показали, что доверие к нему к середине ноября вдвое превышает доверие к Зеленскому (70 процентов против 32 процентов). The Economist полагает, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если его конкурентом станет Залужный.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Залужный разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. Залужный в своей статье в The Economist указал на «патовую ситуацию» на фронте, заявив, что ВСУ не смогут добиться прорыва. Зеленский, напротив, утверждал, что ВСУ продолжат наступление в ближайшие годы.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.