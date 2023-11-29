Несколько стран работают над продлением перемирия в секторе Газа

Представители Египта, Израиля, Катара и США работают над продлением перемирия между Израилем и сектором Газа. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Сейчас в столице Катара Дохе находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара, которые поддерживают тесные связи с руководством ХАМАС.

Инициаторы из четырех стран надеются на прекращение огня 30 ноября, если накануне палестинское движение ХАМАС освободит не менее десяти израильтян из заложников. Они также предполагают, что палестинская сторона сможет предоставить новый список заложников. Таким образом пауза может продлиться еще сутки, сообщает канал.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Было объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Отмечается, что власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

28 ноября стало известно, что Израиль собирается продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее Израиль обвинили в нарушении перемирия.