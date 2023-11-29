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Чехия планирует заморозку новых объектов недвижимости, принадлежащих России

ЧТВ: Чехия планирует заморозку новых объектов российской недвижимости

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Depositphotos

Власти Чехии хотят заморозить в рамках национальных санкций новые объекты недвижимости, принадлежащие России. Об этом сообщило Чешское ТВ (ЧТВ), передает РИА Новости.

Финансово-аналитическое управление (ФАУ) республики проводит расследование в отношении отелей, контролируемых российскими госорганизациями. Две недели назад правительство ввело санкции против компании ФГУП «Госзагрансобственность», которая контролирует десятки объектов недвижимости РФ в Чехии, отмечает ЧТВ.

По его данным, речь идет об отеле Ulrika в Карловых Варах, который контролирует компания «Связьинвестнефтехим» из Татарстана, и гостинице «Московский двор», которая принадлежит госкомпании РФ «Медицинский центр».

Чешские власти также предлагают внести в санкционный список ЕС всех граждан и компании из национального санкционного списка Чехии.

21 ноября сообщалось, что в Чехии разрабатывают закон о конфискации замороженных российских активов.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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