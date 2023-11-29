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В Японии начали беспокоиться из-за усиления альянса РФ и Китая

SCMP: Токио встревожен из-за укрепления альянса Москвы и Пекина

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Reuters

Правительство Японии обеспокоено из-за укрепления двустороннего альянса России и КНР. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post, сославшись на новый японский доклад по безопасности.

В материале указано, что данный отчет был составлен сотрудниками Национального института оборонных исследований (NIDS) Японии и опубликован на прошлой неделе. По мнению авторов документа, в ближайшие несколько десятилетий соперничество между блоком «Китай — РФ» и американскими властями только продолжит усиливаться.

При этом в докладе подчеркивается, что больше всего Токио встревожен из-за совместных военных учений Москвы и Пекина. В первую очередь речь идет о маневрах флота и авиации в Японском море.

Как сказал профессор международных отношений в японском Университете Дайто Бунка Гаррен Маллой, отчет NIDS имеет много общего с так называемыми «белыми книгами» министерства обороны страны и результатами других исследований. Тем не менее эксперт подчеркнул, что для Японии беспокойство по поводу сотрудничества армий РФ и КНР является только частью «кошмарного сценария».

«Этот формирующийся альянс — не самая плохая ситуация, в которой могла бы оказаться Япония, но он является ее составляющей», — подчеркнул Маллой.

Он пояснил, что наихудшим вариантом развития событий для Токио является вывод американских Вооруженных сил из Индо-Тихоокеанского региона. По его словам, подобное может произойти в результате усиления российско-китайского альянса.

Ранее Москва уведомила Токио о выходе из договора о сокращении ядерного оружия.

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