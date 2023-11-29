В Брюсселе под руководством Столтенберга пройдет совет НАТО-Украина

29 ноября в Брюсселе пройдет заседание совета НАТО-Украина, на котором будет обсуждаться сближения Киева с Североатлантическим альянсом, сообщает РИА Новости.

Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В нем примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По имеющимся сведениям, НАТО предполагает предложить Киеву в качестве замены плана действий по членству в альянсе более щадящую и короткую ежегодную национальную программу.

Столтенберг подчеркнул, что не может предсказать решения будущего саммита Североатлантического альянса, которые касаются вступления Киева в НАТО. При этом он отметил, что полноценное членство Украины в альянсе во время вооруженного конфликта невозможно.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не сравнивать конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

До этого Столтенберг заявил о готовности стран НАТО поддержать Украину на пути в альянс.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.