Депутат Журавлев: Финляндия, закрывая КПП с Россией, делает хуже собственным гражданам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что закрывая последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, Финляндия только делает хуже своим собственным гражданам. Об этом депутат рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Журавлева, действия властей Финляндии по закрытию границы приводят к самоизоляции финнов, лишая их недорогих российских товаров и услуг. В первом полугодии 2023 года, отметил депутат, граждане Финляндии приезжали в Россию гораздо чаще других жителей Европейского союза. Кроме традиционных покупок алкоголя финны стали приобретать дешевый российский бензин и молочные продукты.

Журавлев подчеркнул, что власти Финляндии загоняют страну в весьма опасную игру, сначала без одобрения народа вступив в НАТО, а сейчас еще и окончательно разорвав связи с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия не просила увеличить присутствие Североатлантического альянса на территории республики в связи с миграционной ситуацией на границе с Россией.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.