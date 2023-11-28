Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция поддержала предложение Венгрии о пересмотре подхода к конфликту на Украине

Турция поддержала Венгрию в вопросе пересмотра стратегии в отношении Киева.

close
100%
Global Look Press

Турция поддержала предложение Венгрии о необходимости пересмотра стратегии США и ЕС в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам совещания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, план предусматривал, что Украина одержит военную победу, Россия потерпит поражение, и это будет иметь политические последствия.

«Думаю, сегодня все могут видеть, самое большее — не признавать, что этот план провалился», — сказал Сийярто.

По его словам необходимо поднять вопрос о том, что если стратегия до сих пор не сработала, то следует «подготовить план Б. Но это предложение поддержал лишь глава МИД Турции Хакан Фидан. Остальные участники встречи оказались не готовы к такому развитию событий.

28 ноября в НАТО признали, что наступление Киева далеко от ожиданий.

Ранее Венгрия и Турция выступили за мирное завершение конфликта на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий