Турция поддержала предложение Венгрии о пересмотре подхода к конфликту на Украине

Турция поддержала предложение Венгрии о необходимости пересмотра стратегии США и ЕС в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам совещания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, план предусматривал, что Украина одержит военную победу, Россия потерпит поражение, и это будет иметь политические последствия.

«Думаю, сегодня все могут видеть, самое большее — не признавать, что этот план провалился», — сказал Сийярто.

По его словам необходимо поднять вопрос о том, что если стратегия до сих пор не сработала, то следует «подготовить план Б. Но это предложение поддержал лишь глава МИД Турции Хакан Фидан. Остальные участники встречи оказались не готовы к такому развитию событий.

28 ноября в НАТО признали, что наступление Киева далеко от ожиданий.

Ранее Венгрия и Турция выступили за мирное завершение конфликта на Украине.