Посол Палестины заявил о необходимости переговоров с Израилем

Организовать переговоры с Израилем «не можно, а нужно». Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
Он предположил, что, если решит международная арена, то европейцы и американцы «нажмут на Израиль».
«Даже не можно, а нужно это делать», — прокомментировал дипломат возможные переговоры.
В середине ноября, посол Палестины заявил, что РФ старается помочь с вывозом раненых из Газы в другие страны. При этом посол подчеркнул, что такую эвакуацию трудно проводить из-за действий Израиля.
28 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал продолжение боевых действий в секторе Газа.
До этого палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.
Но Североатлантический блок не играет активной роли в конфликте в секторе Газа, счел генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.