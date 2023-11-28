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Посол Палестины заявил о необходимости переговоров с Израилем

Посол Палестины в РФ заявил о необходимости переговоров с Израилем

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Global Look Press

Организовать переговоры с Израилем «не можно, а нужно». Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Он предположил, что, если решит международная арена, то европейцы и американцы «нажмут на Израиль».

«Даже не можно, а нужно это делать», — прокомментировал дипломат возможные переговоры.

В середине ноября, посол Палестины заявил, что РФ старается помочь с вывозом раненых из Газы в другие страны. При этом посол подчеркнул, что такую эвакуацию трудно проводить из-за действий Израиля.

28 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал продолжение боевых действий в секторе Газа.

До этого палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что гуманитарное перемирие в секторе Газа может быть продлено в ближайшее время еще на два дня.

Но Североатлантический блок не играет активной роли в конфликте в секторе Газа, счел генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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