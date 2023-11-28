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Эскалацию в Сирии сочли угрожающей подрывом «десятков пороховых бочек»

В ООН выразили беспокойство перспективой более масштабной эскалации в Сирии

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Aziz Taher/Reuters

Последствия израильско-палестинского конфликта негативно сказываются на Сирии, не позволяя избежать эскалации. Об этом заявила заместитель спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Наджат Рошди, передал ТАСС.

«Мы всерьез обеспокоены перспективой более масштабной эскалации в Сирии», — отметила она.

Рошди призвала заинтересованные стороны иметь в виду, что одного просчета будет достаточно, чтобы подорвать «десятки пороховых бочек в границах Сирии». Выходом из ситуации она назвала не «просто благие намерения», а стабильную деэскалацию.

Заместитель спецпосланника генсека ООН обратила внимание на авиаудары, которые наносит по Сирии Израиль, в том числе — по аэропорту Дамаска. Он подчеркнула, что удары по гражданской инфраструктуре «запрещены гуманитарным правом».

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Сирия находится на грани втягивания в ближневосточный конфликт.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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