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Эрдоган призвал привлечь Израиль к ответственности

Эрдоган: Израиль должен быть привлечен к ответственности за преступления в Газе

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Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем, передает ТАСС, ссылаясь на канцелярию турецкого лидера.

«Наш президент отметил, что Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления», — отметили в канцелярии Эрдогана.

22 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что действия израильской армии на территории сектора Газа нельзя объяснить правом на самооборону. Президент Турции отмечал, что события на палестинских территориях, особенно в Газе, «превысили пределы человеческой терпимости».

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

Ранее Эрдоган не исключил, что Нетаньяху вскоре соберет чемоданы и покинет страну.

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