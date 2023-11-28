Путин высказался о роли России в создании справедливого мироустройства

Президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), высказался о роли России в создании справедливого мироустройства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона, мы видим это, все сейчас это видят, дряхлеет», — заявил глава государства.

По его словам, эта диктатура пошла «вразнос и просто опасна для окружающих».

«Это уже понятно всему мировому большинству», — продолжил российский лидер.

Он также отметил, что именно РФ сейчас находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

Ранее Путин прокомментировал идеи нового миропорядка, которые были высказаны на Западе.

По его словам, на Западе «ведут разговоры о каком-то новом мировом порядке, суть которого на самом деле все та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы».

До этого Путин заявил, что формирующийся многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым.

Ранее Путин объяснил проблемы западного миропорядка.