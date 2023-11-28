В Румынии разместят командование спецопераций НАТО из-за Украины

Парламент Румынии одобрил размещение на территории государства регионального командования сил специального назначения Североатлантического альянса, передает Agerpres. По информации агентства, законодатели поддержали соответствующее предложение президента республики Клауса Йоханниса.

Как отмечает Agerpres, в пользу размещения командования НАТО в Румынии выступили 239 депутатов, а трое проголосовали против и 38 законодателей воздержались. Согласно тексту постановления, структура будет размещена в гарнизоне города Тыргу-Муреш, ее функционирование определят совместные договоренности с Болгарией.

При этом в письме к парламенту Иоханнис объяснил необходимость размещения командования НАТО в стране, ее близостью к зоне украинского конфликта. В документе отдельно подчеркивалось, что это обстоятельство привело к созданию совместного проекта с Болгарией.

«НАТО завершила процесс разработки новых планов, необходимых для реализации концепции сдерживания и обороны в евро-атлантическом пространстве. В ходе разработки регионального плана для юго-востока НАТО выявила необходимость наличия командно-контрольной структуры сил для спецопераций в регионе Черного моря», — заключается в письме.

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