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В Румынии разместят командование спецопераций НАТО из-за Украины

В Румынии разрешили размещение регионального командования спецопераций НАТО

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Vadim Ghirda/AP

Парламент Румынии одобрил размещение на территории государства регионального командования сил специального назначения Североатлантического альянса, передает Agerpres. По информации агентства, законодатели поддержали соответствующее предложение президента республики Клауса Йоханниса.

Как отмечает Agerpres, в пользу размещения командования НАТО в Румынии выступили 239 депутатов, а трое проголосовали против и 38 законодателей воздержались. Согласно тексту постановления, структура будет размещена в гарнизоне города Тыргу-Муреш, ее функционирование определят совместные договоренности с Болгарией.

При этом в письме к парламенту Иоханнис объяснил необходимость размещения командования НАТО в стране, ее близостью к зоне украинского конфликта. В документе отдельно подчеркивалось, что это обстоятельство привело к созданию совместного проекта с Болгарией.

«НАТО завершила процесс разработки новых планов, необходимых для реализации концепции сдерживания и обороны в евро-атлантическом пространстве. В ходе разработки регионального плана для юго-востока НАТО выявила необходимость наличия командно-контрольной структуры сил для спецопераций в регионе Черного моря», — заключается в письме.

Ранее в США заявили об отсутствии угрозы для Восточной Европы со стороны России.

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