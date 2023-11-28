Востоковед назвал сроки начала возможного конфликта между КНР и Тайванем

Востоковед, профессор МПГУ им. Ленина Андрей Островский в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа о том, что Пекин не станет проявлять снисходительность к пропаганде независимости острова. По словам политика, «независимость Тайваня означает войну».

Политолог отметил, что данное заявление не означает фактическое начало конфликта. По его мнению, это скорее призыв не голосовать за Демократическую прогрессивную партию.

«До войны еще далеко. Это заявление нужно для того, чтобы на Тайване подумали, нужно ли им голосовать за демократическую партию. Китайцы объявили позицию, что в случае, если победит эта партия и Тайвань объявят о независимости, то можно будет готовиться к войне», — сказал Островский.

Он напомнил, что выборы на острове запланированы на 13 января. При этом, по его словам, еще рано судить о возможном победителе.

Чэнь Биньхуа подчеркнул, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова. Его слова приводит китайский телеканал CGTN.

Ранее сообщалось, что Китай в Южно-Китайском море значительно расширил военно-морскую базу Юйлинь, которая является пунктом размещения подводного флота. Строительство пирсов началось в прошлом году и продвигается быстрыми темпами. Основной целью расширения является создание инфраструктуры для подводных дронов.