В Армении заявили о готовности отдать Азербайджану анклавы

Ереван готов вернуть Баку существовавшие во времена СССР анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое также находилось внутри анклавного образования. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает РИА Новости.

Он выразил уверенность, что армянская и азербайджанская стороны найдут решение по этому вопросу.

«Я не могу сейчас сказать что-то конкретно, но если есть (правовые основания), мы готовы вернуть им их анклавы, а они вернут наш Арцвашен», — продолжил Симонян.

Он также указал, что территория данного села больше чем «те два-три анклава, о которых Азербайджан может говорить».

По словам спикера парламента, в настоящее время очень трудно найти документы, где обозначены разграничительные линии анклавов. Он добавил, что возможен и другой вариант, предусматривающий сохранение анклавов за странами, на территории которых они находятся.

До этого помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев говорил, что азербайджанские власти верят в возможность налаживания отношений с Арменией за счет заключения мирного договора.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Армении сочли угрозой сохранение правительства Карабаха в стране.