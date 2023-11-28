Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор считает, что главе Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать наказания после завершения конфликта с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, он [Зеленский] повторит судьбу Муссолини. Это очевидно», — считает Макгрегор.

С его точки зрения, Зеленскому не получится избежать расплаты даже если он решит покинуть территорию Украины.

По мнению полковника, мир увидит, насколько сильно глава Украины погряз в коррупции, и «какой он отвратительный человек на самом деле».

До этого Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам Макгрегора, в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут эвакуировать раненых. Экс-советник главы Пентагона считает, что конфликт для Украины проигран, а у Владимира Зеленского уже есть несколько маршрутов для побега.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Макговерн допустил побег Зеленского из страны после провала ВСУ.