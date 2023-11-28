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В Молдавии придумали как свергнуть режим Санду

Додон счел ошибкой идею о едином кандидате от оппозиции против Санду на выборах

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Партия социалистов собирается выдвинуть своего кандидата на президентских выборах Молдавии в 2024 году, заявил представитель партии, бывший глава государства Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что опыт местных выборов в республике показал, что оппозиции не стоит концентрировать силы вокруг одного претендента.

«Идею консолидации всех сил вокруг одного кандидата от оппозиции я считаю стратегической ошибкой. Местные выборы показали, что [президент Молдавии] Майя Санду может снять кандидата за день до выборов, и если выдвинуть единого претендента от оппозиции, мы сильно рискуем. Мы считаем, что участвовать должны все. Нашей общей целью должно стать свержение режима Санду, мы должны договориться между собой не атаковать друг друга и поддержать всем вместе того, кто выйдет во второй тур против Майи Санду. Такой подход будет правильным», — написал Додон.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду заподозрили в попытке получить любовь молдаван с помощью цензуры.

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