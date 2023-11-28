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В Госдуме отреагировали на идею Евросоюза разрешить россиянам продавать имущество

Депутат ГД Журова: идея ЕС разрешить россиянам продавать имущество — хитрый план

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Новый пакет санкций Евросоюза, который, возможно, позволит попавшим под ограничения гражданам Российской Федерации продавать имущество в течение полугода, может быть хитрым планом Европейского союза. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова.

«Может быть, это новая схема: дать возможность самостоятельно продать, заблокировать счет и ждать момента, когда они юридически смогут эти деньги отдать Украине», — отметила она.

По мнению Журовой, изъятие недвижимости и ее продажа — это плохой сигнал даже для собственного населения.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении РФ нарушением норм международного права, и заявила, что он не останется без ответа.

15 ноября сообщалось, что Еврокомиссия направила на рассмотрение членам ЕС 12-й пакет санкций против России.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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