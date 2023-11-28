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Сунак попал в скандал после отмены встречи с премьером Греции

В Греции осудили Сунака за отмену встречи с премьером Кириакосом в Лондоне

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Frank Augstein/AP

Пресс-секретарь правительства Греции Павлос Маринакис раскритиковал решение британского премьера Риши Сунака отменить встречу с коллегой из Греции Кириакосом Мицотакисом в Лондоне после его призывов вернуть скульптуры Парфенона, которые хранятся в Британском музее. Он назвал такое развитие событий беспрецедентным и неуважительным, сообщает Ekathimerini.

«Это не то, что делается просто так. Мы ищем прецедент и не можем его найти», — сказал Маринакис.

По его словам, такой шаг со стороны Великобритании является «неуважением не только греческому премьер-министру, но и греческому народу».

«Мы предполагаем очевидное, что он [Сунак] был раздражен комментариями, подтверждающими неизменную позицию нашей страны по возвращению скульптур Парфенона», — сказал представитель правительства.

До этого британский премьер Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Лондоне.

Встречу отменили за несколько часов до запланированного проведения. Издание The Guardian отметило, что Сунак принял такое решение после призывов греческого премьера вернуть стране скульптуры Парфенона, которые хранятся в Британском музее.

Скульптуры, о которых шла речь, еще 200 лет назад вывез британский посланник лорд Томас Брюс Элгин. И Лондон возвращать их не планирует, отметило издание.

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