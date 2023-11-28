Президента Грузии заподозрили в работе на оппозицию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела серию оживленных встреч с представителями крупнейшей оппозиционной силы страны — «Единого национального движения», заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, это немыслимый поступок для главы государства.

«Это было действительно неловко. Представьте себе, с одной стороны Зурабишвили, а с другой стороны люди, которые ее проклинали в буквальном смысле <...> это позор и безобразие», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что президент Грузии стала непосредственным участником избирательной кампании 2024 года на стороне «Единого национального движения» и его союзников. Кобахидзе добавил, что предстоящие парламентские выборы будут проведены должным образом и за это будут отвечать власти государства.

Ранее президента Грузии обвинили в ксенофобии после ее слов о русскоговорящих.