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Президента Грузии заподозрили в работе на оппозицию

В правящей партии Грузии обвинили президента Зурабишвили в работе на оппозицию

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела серию оживленных встреч с представителями крупнейшей оппозиционной силы страны — «Единого национального движения», заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, это немыслимый поступок для главы государства.

«Это было действительно неловко. Представьте себе, с одной стороны Зурабишвили, а с другой стороны люди, которые ее проклинали в буквальном смысле <...> это позор и безобразие», — отметил Кобахидзе.

Он добавил, что президент Грузии стала непосредственным участником избирательной кампании 2024 года на стороне «Единого национального движения» и его союзников. Кобахидзе добавил, что предстоящие парламентские выборы будут проведены должным образом и за это будут отвечать власти государства.

Ранее президента Грузии обвинили в ксенофобии после ее слов о русскоговорящих.

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