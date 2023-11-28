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В Кремле рассказали о планах по контактам по линии ОПЕК+

Песков: Россия продолжает контакты со своими визави в формате ОПЕК+

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Ramzi Boudina/Reuters

Россия не будет анонсировать достижение каких-либо договоренностей по линии ОПЕК+, однако ведет контакты со своими партнерами по этой линии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается ОПЕК+, мы никогда ничего не анонсируем. Это тонкая работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, можно ли ожидать каких-либо договоренностей по итогам заседания ОПЕК+ 30 ноября.

Встречи ОПЕК и ОПЕК+ должны были состояться 25 и 26 ноября. 22-го числа стало известно об их переносе на 30 ноября. Как писало издание Bloomberg, причиной переноса стали разногласия ряда стран, включая Россию, с Нигерией и Анголой. Последние, по данным журналистов, противятся усилению сокращения нефтедобычи.

Шанс, что страны, входящие в альянс ОПЕК+, на предстоящем заседании примут решение об усилении сокращения нефтедобычи, равняется примерно 35%, считают аналитики инвестбанка Goldman Sachs.

Ранее сообщалось, что цены на нефть упали после новостей о переносе встречи ОПЕК+.

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