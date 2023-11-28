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Президент Азербайджана заявил Блинкену о разладе с США

Алиев: шаги США в отношении Азербайджана нанесли ущерб отношениям двух стран

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние действия США в отношении республики внесли разлад в отношения между странами. Об этом он сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену во время телефонного разговора с ним. Его слова приводит президентская пресс-служба.

«<...> Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям», — говорится в релизе.

Уточняется, что Алиев имел в виду слова помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, который, выступая в сенате 15 ноября, заявил о неприемлемости «применения силы в Армении» и сообщил о невозможности визита в Баку американских чиновников высокого уровня. Кроме того, сенат принял так называемый закон об обороне Армении, который заморозил военную или иную помощь Азербайджану. По словам Алиева, в Азербайджане учли шаги США и адекватно на них отреагировали, запретив визиты в республику из Штатов.

Блинкен в разговоре попросил разрешить О'Брайену приехать в Азербайджан в декабре для нормализации отношений в обмен на снятие запрета высокопоставленным азербайджанским чиновникам посещать США. Алиев согласился на эти условия, сообщает пресс-служба президента.

До этого Блинкен пообещал долговременную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Армении.

Ранее МИД Азербайджана подтвердил встречу с Арменией 30 ноября для определения границы.

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