Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил последствия блокировки КПП на границе с Польшей для Украины

Политолог: блокировку КПП нельзя рассматривать как конфликт Польши и Украины

close
100%
Yan Dobronosov/Reuters

Политолог Денис Денисов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что польские дальнобойщики собираются на круглосуточной основе блокировать КПП «Шегини» на границе с Украиной вместо 11 часов в сутки, как было ранее. По мнению эксперта, ситуацию не следует рассматривать как некое противостояние между Варшавой и Киевом.

«Так что здесь не стоит эту проблему рассматривать как какую-то глобальную проблему, она достаточно локальная», — отметил Денисов.

Он напомнил, что с началом специальной военной операции (СВО) для Украины были либерализированы многие аспекты экономической деятельности на территории Евросоюза, в том числе в сфере грузоперевозок. Польские дальнобойщики, по его словам, просто хотят вернуть нормы, которые действовали до СВО.

Вместе с тем политолог констатировал, что протест польских грузоперевозчиков говорит о тенденциях, связанных с переосмыслением поддержки Украины как в военном, так и в финансовом плане.

6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, провести проверку лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и разделить очереди на пустые и загруженные машины.

Пока переговоры между Киевом и Варшавой не дали результатов.

В понедельник 27 ноября польские фермеры заблокировали погранпереход в Медыке на границе с Украиной. По словам участников блокады, она будет проводиться 24 часа в сутки и, как ожидается, продлится около пяти недель.

Ранее в Польше нашли виновного в ситуации на границе с Украиной.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий