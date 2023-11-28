Политолог оценил последствия блокировки КПП на границе с Польшей для Украины

Политолог Денис Денисов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что польские дальнобойщики собираются на круглосуточной основе блокировать КПП «Шегини» на границе с Украиной вместо 11 часов в сутки, как было ранее. По мнению эксперта, ситуацию не следует рассматривать как некое противостояние между Варшавой и Киевом.

«Так что здесь не стоит эту проблему рассматривать как какую-то глобальную проблему, она достаточно локальная», — отметил Денисов.

Он напомнил, что с началом специальной военной операции (СВО) для Украины были либерализированы многие аспекты экономической деятельности на территории Евросоюза, в том числе в сфере грузоперевозок. Польские дальнобойщики, по его словам, просто хотят вернуть нормы, которые действовали до СВО.

Вместе с тем политолог констатировал, что протест польских грузоперевозчиков говорит о тенденциях, связанных с переосмыслением поддержки Украины как в военном, так и в финансовом плане.

6 ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, провести проверку лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и разделить очереди на пустые и загруженные машины.

Пока переговоры между Киевом и Варшавой не дали результатов.

В понедельник 27 ноября польские фермеры заблокировали погранпереход в Медыке на границе с Украиной. По словам участников блокады, она будет проводиться 24 часа в сутки и, как ожидается, продлится около пяти недель.

Ранее в Польше нашли виновного в ситуации на границе с Украиной.