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Президент Чехии заявил о недостаточной поддержке Украины Западом

Президент Чехии Павел: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины

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David W Cerny/Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что Запад не сдержал обещания по вопросу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядами для артиллерии, а подготовка пилотов для F-16 не идет должными темпами.

По словам Павела, поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы позволить Украине продолжать активные боевые действия. Чешский лидер отметил, что даже в поддерживающих Киев странах растет неуверенность. По его мнению, это приведет к росту разочарования среди украинцев.

Президент Чехии подчеркнул, что подобная неопределенность с поставками только мешает военному планированию на Украине. Он также выразил мнение, что текущий год имеет «решающее значение для создания основы для успеха», а 2024 год будет более сложным.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что контрнаступление украинских войск оказалось провальным, несмотря на поставки вооружений из стран НАТО.

Сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг высказывал мнение, что проблема ВСУ не в количестве военнослужащих, а в качестве их подготовки и способности украинского генералитета управлять ими.

Ранее в США призвали Запад сконцентрироваться на гарантиях безопасности для Украины.

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