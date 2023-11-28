Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генпрокурора Украины попросили завести дело против Зеленского и Залужного

Экс-депутат Рады Кива заявил на Зеленского и Залужного в генпрокуратуру

close
100%
Илья Кива/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявления генеральному прокурору республики Андрею Костину и директору Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву на украинского президента Владимира Зеленского и на главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив их в преднамеренной задержке переговорного процесса. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Как и обещал, обратился к Генеральному прокурору <...> и к Директору ГБР <...> с заявлениями о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109, 110 и 111 УК Украины», — сообщил он.

Согласно информации Кивы, правонарушения, помимо Зеленского и Залужного, совершили: глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, его преемник Иван Баканов, начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, депутат Давид Арахамия, глава Верховной рады Руслан Стефанчук и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Накануне депутат Верховной рады от «Слуги народа», заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не имеет плана действий на 2024 год и должен уйти в отставку. Почему в Раде озаботились планами Залужного на следующий год и при чем тут Зеленский — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в рядах ВСУ заметили рост недовольства правительством и Зеленским.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий