Генпрокурора Украины попросили завести дело против Зеленского и Залужного

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявления генеральному прокурору республики Андрею Костину и директору Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву на украинского президента Владимира Зеленского и на главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив их в преднамеренной задержке переговорного процесса. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Как и обещал, обратился к Генеральному прокурору <...> и к Директору ГБР <...> с заявлениями о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 109, 110 и 111 УК Украины», — сообщил он.

Согласно информации Кивы, правонарушения, помимо Зеленского и Залужного, совершили: глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, его преемник Иван Баканов, начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, депутат Давид Арахамия, глава Верховной рады Руслан Стефанчук и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Накануне депутат Верховной рады от «Слуги народа», заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не имеет плана действий на 2024 год и должен уйти в отставку. Почему в Раде озаботились планами Залужного на следующий год и при чем тут Зеленский — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в рядах ВСУ заметили рост недовольства правительством и Зеленским.