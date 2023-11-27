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Боррель заявил о бессмысленности гумпомощи при продолжении конфликта в Газе

Боррель: бессмысленно давать гумпомощь тому, кого на следующий день убьют

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Isabel Infantes/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания форума Союз для Средиземноморья в Барселоне, говоря об обстановке в зоне палестино-израильского конфликта, заявил, назвал бессмысленным предоставление гуманитарной помощи тем, кого завтра могут убить, передает РИА Новости.

По его словам, что задача мирового сообщества — облегчить страдания мирного населения.

«А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <...> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», — сказал он.

Боррель добавил, что обстрелы необходимо прекратить во избежание новых жертв. Глава евродипломатии добавил, что гуманитарная помощь необходима, но ее недостаточно. Приоритетной задачей он назвал заключение долгосрочного соглашения о прекращении огня между сторонами.

По словам Борреля, ХАМАС должен в секторе Газа военный контроль.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.

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