Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ отправило в отставку замминистра транспорта Игоря Чалика

Кабмин РФ освободил от должности замминистра транспорта страны Игоря Чалика

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик освобожден от соответствующей должности. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале, посвященном правовой информации.

Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. При этом причиной для увольнения чиновника послужило истечение срока действия его служебного контракта, уточняется в распоряжении.

«Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.

24 ноября российское правительство отправило в отставку заместителя министра сельского хозяйства страны Ивана Лебедева. В соответствующем распоряжении подчеркивалось, что чиновник освобожден от должности по собственному желанию.

В тот же день глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на данный пост Максима Титова. Последний в течение предыдущих четырех лет возглавлял Департамент регулирования рынков агропромышленного комплекса российского Министерства сельского хозяйства.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали сообщения о возможном увольнении посла страны в США Анатолия Антонова.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий