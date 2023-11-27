Правительство РФ отправило в отставку замминистра транспорта Игоря Чалика

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик освобожден от соответствующей должности. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале, посвященном правовой информации.

Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. При этом причиной для увольнения чиновника послужило истечение срока действия его служебного контракта, уточняется в распоряжении.

«Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.

24 ноября российское правительство отправило в отставку заместителя министра сельского хозяйства страны Ивана Лебедева. В соответствующем распоряжении подчеркивалось, что чиновник освобожден от должности по собственному желанию.

В тот же день глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на данный пост Максима Титова. Последний в течение предыдущих четырех лет возглавлял Департамент регулирования рынков агропромышленного комплекса российского Министерства сельского хозяйства.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали сообщения о возможном увольнении посла страны в США Анатолия Антонова.