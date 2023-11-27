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Полковник предупредил о возможном военном перевороте на Украине

Полковник Матвийчук: недовольство солдат может перерасти в переворот на Украине

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Alina Smutko/Reuters

Со временем на Украине может произойти военный переворот, который потенциально мог бы возглавить руководитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Так заявил «Ленте.ру» полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, к перевороту могут привести недовольство украинских солдат по поводу дефицита финансирования и чувства брошенности. Так, он обратил внимание, что с середины лета финансирование Украины резко сократилось.

«Логистические центры, которые в НАТО планировали развернуть на территории Польши, так и не развернули», — отметил Матвийчук.

В итоге денег для восполнения потерь и восстановления техники просто нет. При этом поставленные задачи заставляют выполнять, сказал он.

Он заявил, что на Украине постепенно зарождается «окопное недовольство», которое рискует трансформироваться во всеармейское. Все это может закончиться полноценным военным переворотом, считает полковник.

Что касается Залужного, то Матвийчук напомнил, что главком ВСУ уже конфликтовал с Владимиром Зеленским. А армия, в свою очередь, пока еще верит Залужному, так он может в теории возглавить переворот, уверен полковник.

Ранее в Верховной раде потребовали наказать руководство ВСУ за провал контрнаступления.

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