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В ЕС оценили свою роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

В ЕС намерены выступать в роли честного посредника в событиях на Ближнем Востоке

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что политическое объединение стремится выступать в роли «честного посредника» в урегулировании событий на Ближнем Востоке, а также выступает за расширение участия государств арабского мира в поисках политического решения. Его слова передает ТАСС.

«ЕС активно участвует в усилиях по урегулированию текущего конфликта на международной арене. <...> Позиция ЕС заключается в том, чтобы выступать «честным посредником», и мы пытаемся это делать», — сказал Стано.

Он подчеркнул, что позиция стран Евросоюза по конфликту между Израилем и ХАМАС зафиксирована в документах и не изменялась. Стано также отметил, что для достижения мира в регионе необходимо большее участие в урегулировании арабских стран и ЕС.

Проблемы в двусторонних отношениях не должны быть препятствием на пути урегулирования конфликта в интересах Израиля и Палестины считает представитель ЕС.

До этого посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что реализация принципа двух государств на Ближнем Востоке возможна при условии обеспечения полной безопасности еврейского государства.

Ранее Боррель обеспокоился ростом враждебности мусульманского мира к ЕС из-за позиции по Газе.

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