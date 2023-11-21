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Боррель обеспокоен ростом враждебности мусульманского мира к ЕС из-за позиции по Газе

Боррель обеспокоен недовольством исламского мира к ЕС из-за позиции по Газе

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что политическое объединение сталкивается с враждебностью в мусульманском мире и за его пределами из-за обвинений в произраильской позиции и двойных стандартах по событиям в Газе. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, такое развитие событий может подорвать дипломатическую поддержку Украины на Глобальном Юге, а также повлиять на способность Евросоюза настаивать на положениях о правах человека в международных соглашениях.

Боррель считает, что ЕС должен проявить «больше сочувствия» к потерям гражданского населения в палестинском анклаве.

Как пишет Reuters, подобные заявления прозвучали во время его пятидневной поездки на Ближний Восток, в ходе которой он услышал, как арабские лидеры и общественные активисты выражают недовольство, что страны ЕС не применяют к войне Израиля против ХАМАС те же стандарты, которые применяются к событиям на Украине.

«Все они на самом деле критиковали позицию Европейского Союза как одностороннюю», — сказал Боррель.

Глава евродипломатии подчеркнул, что если ситуация будет развиваться подобным образом еще несколько недель, то враждебность к европейцам будет расти.

В то же время он напомнил, что Евросоюз единогласно выступал за гуманитарную паузу в секторе Газа, а также в четыре раза увеличил гуманитарную помощь для анклава.

До этого Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» при проведении своей операции в Газе.

Ранее Боррель назвал «лучшую гарантию безопасности Израиля».

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