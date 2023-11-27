Советник комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Иван Ступак заявил, что Украине тяжело завершить конфликт с выходом на границы 1991 года. Об этом сообщает американское издание Newsweek.

«Возможно, это знак для нас, для украинцев, что нужно обсудить еще другие варианты того, как остановить войну, а не только выход на границы 1991 года — сейчас этого очень сложно достичь», — заявил Ступак.

Он также отметил, что отсутствие между Россией и Украиной доверия является проблемой.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что регулирование конфликта на Украине, вероятно, возможно лишь путем поиска компромисса. Он добавил, что новые власти должны учитывать интересы украинцев и поддерживать дружеские отношения как с Россией, так и с США. Азаров подчеркнул, что пока условий для такого компромисса нет, но они могут появиться в случае смены администрации в США.

Ранее Запад обвинили в подталкивании Зеленского к переговорам с Россией.