Лукашенко назвал место своего нового зарубежного визита

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ряд его зарубежных визитов были отложены на конец года, передает БелТА. По его словам, это касается, в частности, поездки в Объединенные Арабские Эмираты на саммит по климату, который стартует 30 ноября

«Год был напряженный, особенно летне-осенний период. И мы переносили ряд визитов уже на более поздний период. Откровенно говоря, зимний. Поэтому, в общем-то, определенная скученность присутствует <...> Я думаю, что на саммите по климату, который состоится в ближайшее время в Дубае, повстречаюсь с президентами отдельных африканских государств и договорюсь с ними о переговорах», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что не исключает достижения договоренностей о своих новых поездках в Африку. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия развивает сотрудничество, в частности, с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей.

Ранее Лукашенко предложил Польше «дружескую руку».