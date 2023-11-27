В Польше назвали «политиком-неудачником» премьера Моравецкого

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пытается затянуть время за счет продолжения работы по формированию нового кабмина, считает депутат от оппозиционной «Гражданской коалиции» Марчин Кервиньский. В интервью Radio Zet он отметил, что у этого правительства нет шансов на успех в парламенте, поскольку правящая партия «Право и справедливость» утратила большинство после выборов.

«Еще одна часть этой трагикомедии. Давайте будем серьезными. Мы все знаем, что это одна большая комедия и фарс. Это затягивание времени <...> у господина Моравецкого лицо политика-неудачника. Он знает, что проиграл выборы», — пояснил Кервиньский.

Он добавил, что Моравецкий теперь станет «козлом отпущения» в «Право и справедливости», поскольку лидер партии Ярослав Качиньский не сможет простить политику поражения на выборах.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом накануне оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском.

Ранее сообщалось, что Моравецкий попал в неловкую ситуацию из-за польской оппозиции.