Украина пытается уничтожить историческое, культурное и духовное наследие России на государственном уровне. Таким мнением в статье для kp.ru поделился бывший депутат Верховной рады, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что Украина образовалась после распада Российской империи и почти сразу стала частью СССР. Поэтому, по его мнению, вопрос отношения к России и русскоязычному населению был инициирован в стране с внешней стороны.

«В ненависть к России под предлогом «демократического просвещения» на Украине Запад вложил миллиарды долларов», — сказал Медведчук.

Политик выразил уверенность, что российская сторона должна защищать своих граждан, потому что власти Украины враждебно относятся к русскоязычному населению.

20 ноября Виктор Медведчук говорил, что надежды президента Украины Владимира Зеленского на вечное и бесконечное финансирование со стороны западных стран были наивными и абсолютно беспочвенными. Политик напомнил, что бюджетные голосования США и ЕС последних дней продемонстрировали смену курса в отношении Украины и «нежелание потакать военно-коррупционным требованиям Киева».

Ранее Медведчук заявил, что США использовали Зеленского как таран для европейской экономики.