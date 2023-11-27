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МИД позитивно оценил освобождение ХАМАС российского заложника

МИД России высоко оценил освобождение из плена ХАМАС гражданина России

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Антон Денисов/РИА «Новости»

МИД России высоко оценил освобождение из плена ХАМАС гражданина России, который удерживался в секторе Газа вместе с другими заложниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность», — заявила Захарова.

По ее словам, освобождение российского гражданина по имени Рон Кривой стало возможным благодаря настойчивой работе МИД России. При этом Кривой был освобожден без увязки с выполнением сделки между Израилем и ХАМАС вокруг обмена заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных.

До этого из Газы освободили пленного россиянина.

ХАМАС назвал это ответом на усилия президента России Владимира Путина.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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