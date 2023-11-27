Си Цзиньпин впервые за два года едет в Шанхай

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается в скором времени посетить Шанхай, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. По информации издания, первый с 2021 года визит политика в коммерческий центр Китая будет связан с посещением Шанхайской фьючерсной биржи и некоторых технологических компаний, работающих в городе.

«Согласно источникам, предварительно планируется, что Си Цзиньпин пробудет в Шанхае три дня, хотя, по их словам, окончательный план все еще может быть изменен. Визит в Шанхай изначально планировался как промежуточная точки в поездке лидера КНР в США на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, но в конечном итоге был отложен», — говорится в материале.

Как отмечает SCMP, поездка в Шанхай подчеркивает решимость Си Цзиньпина восстановить темпы экономического роста страны. Издание добавляет, что визит состоится прямо перед ежемесячным заседанием Политбюро, когда руководящий орган Коммунистической партии, состоящий из 24 членов, как ожидается, объявит дату проведения третьего пленума 20-го Центрального комитета, ключевого партийного собрания, в декабре.

Ранее Си Цзиньпин запланировал встречу со «старыми друзьями» в США.